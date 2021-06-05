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Tuğba Özerk: Bir gece cesaretimi toplayıp mesaj attım

Bir yıl sevgilisini magazin basınından uzak tutmayı başaran şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün Alaçatı'daki bir otelde görüntülendi. Bu ay evlenecek çift, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" açıklamasında bulundu.

Tuğba Özerk: Bir gece cesaretimi toplayıp mesaj attım Sevgilisiyle yaklaşık bir yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuğba Özerk, önceki gün bir otelde objektiflere takıldı. Haziran ayı içerisinde evleneceği sevgilisi Gökmen Tunaçan ile ön balayına çıkan şarkıcı, evlilik öncesi stres attı.
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