Tuğba Keleş olayı nedir? Tuğba Keleş’in katili Erdoğan Küpeli yaşıyor mu?

Adana'nın Kozan ilçesinde Tuğba Keleş isimli kadın, 15 gün önce işe girdiği markette kendisine saplantılı şekilde aşık olan Erdoğan Küpeli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan, Tuğba Keleş'i öldürdükten sonra cinayet silahıyla intihar girişiminde bulundu. Keleş'in 1 ay önce de Keleş'i kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca saldırganın kadına taciz, tehdit, tehdit gibi birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı...

Kozan Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki mağazada 15 gün önce işe girdiği belirtilen Tuğba Keleş (36) isimli kadın, markette çalışırken motosikletle müşteri gibi gelen saplantılı aşık Erdoğan Küpeli, yanında getirdiği silahla kasiyer kadını kasada para alışverişi yaparken sırtından vurdu. Erdoğan Küpeli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

TUĞBA KELEŞ’İN KATİLİ ERDOĞAN KÜPELİ YAŞIYOR MU?

Adana'nın Kozan ilçesinde Erdoğan Küpeli(46) teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i maerkette başından silahla vurarak öldürdü. Ardından intihar girişiminde bulunan Küpeli tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan Küpeli ve Tuğba Keleş'i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuğba Keleş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küpeli ise ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak olay yerinden incelemede bulundu.

Markete 01 RD 483 plakalı motosikleti ile gelen Erdoğan Küpeli'nin 2015 yılında Hatay'da sosyal medya üzerinden bir kadına ölüm ve tecavüz tehditleri nedeniyle 8 yıl 3 ay hapis cezası aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaretten de ceza aldığı öğrenildi

Öte yandan, olayda kurşunların hedefi olan Tuğba Keleş'i tanıyanlar ise şahsın yaklaşık bir ay önce aracı ile genç kadını zorla kaçırmaya çalıştığını söyledi.

Polisin çalışması ile şahsın yakalandığı, savcılıktan serbest kaldığı, uzaklaştırma kararı ile Tuğba Keleş'in koruma altında olduğu ve polislerin sık sık kontrol ettiği belirtildi.