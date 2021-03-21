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Tuğba Ekinci,Demet Akalın'ı hedef aldı!
Tuğba Ekinci, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 43 yaşındaki şarkıcı, genç popçu Aleyna Tilki'yi eleştiren meslektaşı Demet Akalın'ı sert sözlerle hedef aldı.
Aleyna Tilki’ye sahip çıkan Ekinci, “Aleyna benim yeğenimden birkaç yaş büyük. Bizler çocuklarımızın iyi yerlere gelmesini isteyen iyi anneler ve teyzelerle dolu ülkeyiz. O çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tek bir şarkı ile Türkiye’nin gündemine oturdu. Daha sonraki şarkıları da çok sevildi. Fakat Demet Akalın’ın geçmişine baktığınız zaman öyle bir şey söz konusu değil. Tek bir şarkı ile tanınmadı, Türkiye’nin gündemini oturmadı" dedi.