Tuğba Ekinci, Defne Samyeli'yi hedef aldı! ' Her yeri açınca...'

Şimdilerde şarkıcılık yapan eski haber spikeri Defne Samyeli ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, önceki akşam Yeni Gazino'da sahne aldı.

Samyeli'nin iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçiler ünlü ismin tarzını başarılı bulurken bazıları ise pek de olumlu görüşlerde bulunmadı.Bu isimlerden biri de polemiklerle sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci idi. Tuğba Ekinci Samyeli'nin kıyafetini paylaşıp "Fizik güzel ama her yeri açınca anlamı kalmıyor. Bir de sahnede çubuk yutmuş gibi duruyormuş" yorumuyla şoke etti.