Tüfekle vurulan Emircan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Kardeşi...

Adana’da, babası Fırat Yüksel'in (45) pompalı tüfekle vurulmuş olarak hastaneye getirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emircan Yüksel'in (20) cinayet şüphelisi kardeşi E.Y.'nin (16), aile kavgası sırasında ağabeyinin elinden almak istediği tüfeğin ateş aldığı iddia edildi. Gözaltına alınan Fırat Yüksel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak’taki 2 katlı müstakil evde oturan Fırat Yüksel, 9 Eylül sabahı oğlu Emircan Yüksel'i ağır yaralı olarak kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdü.

Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Emircan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat Yüksel ile diğer oğlu E.Y.’yi gözaltına aldı.

Emircan Yüksel'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, babasından para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emircan Yüksel'in, önce satırla kendisine zarar verdiği ardından da pompalı tüfeği babasına doğrultarak tehdit ettiği, Fırat Yüksel'in de evden çıkıp, park halindeki kamyonetinden aldığı av tüfeğiyle havaya ateş açtığı iddia edildi.

Bu sırada Emircan Yüksel'in, kendisini sakinleştirmeye çalışan annesi Müjde Yüksel'i kolundan ısırdığı sonrasında da pompalı tüfeği annesine doğrultup, tehdit ettiği ileri sürüldü.

Odaya giren kardeşi E.Y.’nin de Emircan Yüksel'in elindeki tüfeği almak isterken ateş aldığı ve gencin boğazından yaralandığı iddia edildi.

Polisin evde yaptığı aramada pompalı tüfek ve satır ile çatıda bir miktar esrar bulundu. Emniyete götürülen Fırat Yüksel ile oğlu E.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fırat Yüksel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.