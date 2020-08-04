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Tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu

DHA |  04 Ağustos 2020 Salı - 18:30 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 18:30

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mustafa D. (9), babasına ait av tüfeğiyle oynarken kazara ateş alması üzerine kardeşi Denizcan D.'yi vurdu. Başından yaralanan küçük kız, tedaviye alındı.


Olay, öğleden sonra, ilçenin kısalındaki Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D., babasına ait tüfekle oynarken silah birden kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yanında bulunan kardeşi Denizcan D.'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Denizcan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Kahramanmaraş Elbistan av tüfeği
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