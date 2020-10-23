Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Zey köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zeynal Canlı, evinde tüfeğini temizlediği sırada iddiaya göre tetiğe dokundu. Patlayan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Canlı, çağırılan sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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- Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu
AA | 23 Ekim 2020 Cuma - 0:36 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 0:36