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Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

AA |  23 Ekim 2020 Cuma - 0:36 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 0:36

Adıyaman'da, tüfeğini temizleyen Zeynal Canlı (43), iddiaya göre kazayla kendisini vurdu. Yaralanan Canlı, hastaneye kaldırıldı.


Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Zey köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zeynal Canlı, evinde tüfeğini temizlediği sırada iddiaya göre tetiğe dokundu. Patlayan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Canlı, çağırılan sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Adıyaman Zeynal Canlı tüfek
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