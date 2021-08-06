TÜBİTAK, YKS sonucunda Sayısal puan türüyle alan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümlerden Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, İlahiyat bölümleri için TYT'de ilk 25.000'e girerek örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlara 4.000 TL'ye kadar burs verecek.

TÜBİTAK, çeşitli alanlarda sıralamaya giren öğrencilere burs verecek. TÜBİTAK temel bilimler bursu 2021! TÜBİTAK lisans bursu ne kadar, şartları nelerdir, burs başvurusu ne zaman?

TÜBİTAK lisans bursu ne kadar?

TÜBİTAK 4000 TL'ye varan miktarda burs imkanı tanıyor.

TÜBİTAK bursu şartları

1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı’ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler.

TÜBİTAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

BİDEB 2205-Lisans Burs Programı kapsamında verilecek burslara, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.