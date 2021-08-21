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TÜBİTAK'tan ‘TEKNOFEST'e ayrılan kaynakla’ ilgili iddialara cevap

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 17:18

TÜBİTAK, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için ayrılan kaynakla ilgili iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu bildirdi.


TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında yer alan  iddialara yönelik kamuoyunun aydınlatılması gereğinin doğduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kuruluşlarından  TÜBİTAK'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yönünü  belirlediği, değişen ihtiyaç ve önceliklere katkı vermek üzere destek programları  vasıtasıyla daima ülke yararını gözettiği ifade edildi.
 
TÜBİTAK'ın öncelikli görevinin gençlerin ufkunu genişletmek, bilim ve  teknoloji alanında farkındalık oluşturmak, geleceğin bilim insanları,  araştırmacıları, girişimcileri ve teknoloji yıldızlarını desteklemek olduğu  vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bazı basın yayın organlarında belli aralıklarla kurumumuzu yıpratmaya  yönelik asılsız iddialar yer almaktadır. Geçen yıl bu zamanlarda olduğu gibi  bugün de TÜBİTAK tarafından yıllardır düzenlenmekte olan Elektrikli Araç (EC) ve  İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışlarına yönelik gerçeği yansıtmayan bir habere  yer vermişlerdir." 
 
Açıklamada, TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışlarını 2005'ten, İnsansız  Hava Araçları Yarışlarını da 2016 yılından bu yana düzenlediği ifade edildi.
 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ise ilk olarak  2018 yılında TÜBİTAK'ın ilgili kuruluşu olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca  düzenlendiği belirtilen açıklamada, geçmişi TEKNOFEST öncesine dayanan söz konusu  yarışların, son 4 yıldır TEKNOFEST çatısı altına alındığı ve bu isimle  markalaştığı bildirildi.
 
Yarışmaların TEKNOFEST kapsamında düzenlenmeye başlamasıyla ulaşılan  öğrenci ve takım sayılarının önemli oranda arttığı vurgulanan açıklamada, şu  ifadelere yer verildi:
 
"Ayrıca öğrencilerimiz, geliştirmiş oldukları araç ve teknolojileri  TEKNOFEST kapsamında 7’den 77’ye 1 milyondan fazla ziyaretçi ile tanıştırma  imkanına kavuşmuştur. Böylece halkımızın gençlerimize olan güveni pekişmiş,  gençlerimizin de motivasyonu önemli ölçüde yükselmiştir.
 
Son derece üzüntü ile karşıladığımız asılsız ve mesnetsiz iddiaların  aksine ilgili yarışlar kapsamında TÜBİTAK tarafından ayrılan bütçenin tamamı,  daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmacı gençlerin malzeme ihtiyaçlarını  karşılamak, onları teşvik için ödül desteğinde bulunmak ve yarışma  organizasyonları için kullanılmaktadır. Zaten ilgili kanun ve mevzuatlar gereği  TÜBİTAK’ın herhangi bir vakfa, derneğe ya da kuruluşa bağış ya da ödeme yapması  mümkün değildir.
 
Gençlerimizin dünyada söz sahibi olabilmeleri, ülkemizin bilim ve  teknolojideki gelişimine katkı sunabilmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan  sonra da onları desteklemeye ve tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber  etmeye devam edeceğiz." 

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TÜBİTAK TEKNOFEST teknoloji
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