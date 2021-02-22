TÜBİTAK personel alıyor! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne (TBAE) personel alıyor. TÜBİTAK personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ne? İşte TÜBİTAK kariyer başvuru ekranı...

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne (TBAE) uzman yardımcısı alınacak. TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Alınacak personel Kocaeli 'nde istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ne? İşte TÜBİTAK kariyer başvuru ekranı...

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ne (TBAE) uzman yardımcısı alacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

TÜBİTAK TBAE - UZMAN YARDIMCISI/UZMAN

Alım yapılacak lisans bölümleri

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik

Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

TÜBİTAK TBAE - UZMAN YARDIMCISI/UZMAN

Alım yapılacak lisans bölümleri