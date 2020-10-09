TÜBİTAK personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı 2020 başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 34 personel alımı yapacak. TÜBİTAK personel alımında hak kazanan adaylar Kocaeli’de çalışacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

TÜBİTAK personel alımı yapacağını açıkladı, başvurular başladı. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 34 personel alımı olacak. Peki TÜBİTAK 34 personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜSSİDE bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi Kocaeli'de çalışacak. Söz konusu pozisyonlar için 30 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

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