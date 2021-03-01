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TÜBİTAK personel alacak! İşte başvuru şartları!

01 Mart 2021 Pazartesi - 9:11 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 9:11

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığında görev yapmak üzere 20 personel alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) Başkanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. 
 
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem  Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı  yapacak.
 
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet  sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.
 
İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi  gerekiyor.
 
 

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