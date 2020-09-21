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TÜBİTAK İŞKUR aracılığıyla personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı başvurusu

21 Eylül 2020 Pazartesi - 9:24 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 9:25

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere İŞKUR aracılığıyla toplam 29 personel alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...


TÜBİTAK personel alıyor. TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler  Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM),  Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma  Merkezine (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere İŞKUR aracılığıyla 29 personel alınacak. 
 
 
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM'e  alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme  Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü  bünyesinde görevlendirilecek.
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun  "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi  edinilebilecek.
 
İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANI 
 

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