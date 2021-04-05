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TÜBİTAK ile SAGE 82 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman sona erecek?

05 Nisan 2021 Pazartesi - 11:41 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 11:41

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak  üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları  taşıyanlar 9 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun  (İŞKUR) internet sayfasından ulaşılabilecek, iş başvuruları da buradan  (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi  süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Belirtilen şartları  taşıyanlar 26 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet  sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile  İŞKUR'un internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru  Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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TÜBİTAK personel alımı Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü SAGE
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