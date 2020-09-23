TÜBİTAK en az ön lisans mezunu personel alıyor! İşte TÜBİTAK personel alımı ilanı ve başvuru şartları!

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere teknisyen alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

TÜBİTAK BİLGEM bünyesine önlisans ve lisans mezunu teknisyen alıyor. TÜBİTAK personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

TÜBİTAK teknisyen alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen alınacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

AR-GE teknisyeni kadrosu için başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Adayların ön lisans bölümlerinden Kalıpçılık, Endüstriyel Kalıpçılık, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine, Bilgisayar Destekli Makine, İş Makineleri, Termik Santral Makineleri ve Makine ve Metal Teknolojileri programlarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Lisans bölümlerinden ise Makine Eğitimi Talaşlı Üretim, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Kalıpçılık, Kalıpçılık Öğretmenliği, Mekatronik Eğitimi, Metal Eğitimi bölümlerinden birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları da aranan şartlar arasında.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekiyor. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde

başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuruların en geç 14 Ekim 2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekiyor. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabilecek.