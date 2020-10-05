TÜBİTAK en az lise mezunu 55 personel alıyor! TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kocaeli ve Ankara illerinde bulunan TÜBİTAK'a bağlı Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleti Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere en az lise mezunu personel alacak. TÜBİTAK'ın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği personel alımında, araştırmacı, teknik destek personeli, teknisyen, koruma memuru, şoför ve dağıtıcı kadrolarına 55 personel alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!
TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK İŞKUR vasıtasıyla 55 personel alacak. TÜBİTAK personel alımı, araştırmacı, teknik destek personeli, teknisyen, koruma memuru, şoför ve dağıtıcı kadrolarında yapılacak.
İlanda, Kocaeli ve Ankara illerinde bulunan TÜBİTAK'a bağlı Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleti Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağı duyuruldu.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TÜBİTAK personel alımı, başvurular için gerekli koşullar ve süreçler ilanda belirtildi. TÜBİTAK iş başvuruları İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.