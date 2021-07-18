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TÜBİTAK desteğiyle süper alaşımları üretebilen yerli cihaz geliştirildi

AA |  18 Temmuz 2021 Pazar - 17:22 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 17:24

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SBTÜ), medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayinde kullanılan süper alaşımları üreten yüzde 100 yerli cihaz geliştirildi.


SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan, 3 yıl önce görevli olduğu  Kastamonu Üniversitesinde "Vakum İndüksiyon Ergitme ve Melt Spinner Cihazı"  projesini başlattı.
 
Daha sonra SBTÜ'de göreve başlayan Kılıçaslan, projeyi üniversitenin  Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki laboratuvarında ekibiyle hayata geçirmeyi  başardı.
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK)  desteğiyle tamamen yerli imkanlarla geliştirilen cihaz, medikal, savunma,  havacılık ve otomotiv sanayi başta olmak üzere birçok sektörün ham maddesini  oluşturan titanyum, nikel ve kobalt esaslı süper alaşımları üretiyor.
 
 Kılıçaslan, AA muhabirine, cihazın, söz konusu süper alaşımların  yüksek vakum ve koruyucu gaz altında dökümü, ısıl ve sinterleme işlemlerinin  yapılması, hızlı katılaştırılmış metalik şeritlere dönüştürülmesi ile üretilen  numunelerin koruyucu malzemeyle PVD (Fiziksel buhar biriktirme) şeklinde  kaplamasına olanak sağladığını söyledi.
 
  
Tamamen yerli, 10 kat daha az maliyetli
 
Cihazın bu özelliğiyle 4 ana görevi bünyesinde barındıran kompakt bir  yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, şu bilgileri verdi:
 
 "Biz bu cihazı tamamen yerli imkanlarla geliştirdik ve şu anda  laboratuvarımızda da aktif olarak kullanıyoruz. Süper alaşımların üretiminde  kullanılan 4 cihazın temel özelliklerini aynı anda bünyesinde barındıran bir  cihaz. Yani bu cihazları almak istediğinizde piyasada her birine ortalama 100 bin  dolar civarında bir fiyat veriyorlar. Dolayısıyla her bir cihazı ayrı ayrı satın  almaya kalksaydık toplamda yaklaşık 400 bin dolar tutarında bir maliyet karşımıza  çıkacaktı. Biz bu cihazı kendi bünyemizde, yerli imkanlarla 30-40 bin dolar  maliyete geliştirmiş olduk. Cihazda çeşitli formlarda üretilen süper alaşımlar  birçok alanda kullanılıyor. Şerit formunda üretilen hızlı katılaştırılmış  manyetik malzemelerden sert olanları mıknatıs yapımında, yumuşakları yüksek  enerji tasarruflu elektrikli motorlarının ve trafoların yapımında kullanılıyor.  Eloktromanyetik kalkanlama özelliklerinden dolayı havacılık ve savunma sanayinde  kullanımları da mevcuttur."
 
  
Bu makinede üretilen titanyum, nikel ve kobalt esaslı süper  alaşımların da yine havacılık, savunma ve otomotiv sanayinde kullanıldığını  aktaran Kılıçaslan, "Bu malzemelerin, dental ve medikal implant yapımında  kullanıldığı da biliniyor. Biz bunların hepsini laboratuvar ortamında  geliştirdiğimiz bu cihazda yapabiliyoruz." dedi.
 
Üniversite bünyesinde hızlı katılaştırılmış bu malzemelerin ekonomiye  kazandırılmasına yönelik çalışmaların da yapıldığını dile getiren Kılıçaslan, "Bu  malzemelerin endüstriyel ölçekte üretilmesini, yurt içi ve dışı pazarlarda  satılmasını çok istiyoruz. İnşallah yakın zamanda endüstriyel ölçekli  geliştireceğimiz cihazı da kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde konuştu.
 
  
 
 

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