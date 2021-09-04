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TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 15:16 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 15:16

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 17. Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları'na ilişkin, "Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli bir şekilde 'Biz varız.' diyorlar. Bu yıl biz yarışmayı başlattık liseler için ama gelecek yıl hem tasarımlarıyla hem ürettikleri teknolojiyle çok daha iddialı liseli gençleri göreceğimize inanıyorum." dedi.


TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, EC Elektrikli Araç Yarışları'na 17 yıl önce  başladıklarını ve son 4 yıldır da bunu TEKNOFEST ile gerçekleştirdiklerini  söyledi.
 
Önceki yıllarda etkinliği sadece üniversiteli öğrencilerle düzenlediklerine dikkati çeken Mandal, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda  yarışmaya ilk kez liseleri de dahil ettiklerini dile getirdi.
 
Mandal, 65 üniversite ve 36 lise takımının yarışmaya katılmaya hak  kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Liseli öğrencilerimizin araçlarını gördüm, gerçekten üniversiteli  öğrencilerle rekabet edecek durumda. Teknik hazırlıklar ve kontroller salı  gününden itibaren gerçekleşmeye başladı. Bugün ve yarın da finallerimiz var.  Yarınki etabın sonunda yarışmanın kazananı belli olacak. Burada biz hız yarışı  yapmıyoruz. Buradaki amaç en verimli, en çok yerli parçayı kullanmış, tasarımı  güzel olan aracı belirlemeye yönelik."
 
Bu yıl ayrıca farklı üniversitelerin bir araya gelerek bir takım  oluşturabildiğini belirten Mandal, "Bu yıl bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık tek  bir üniversitenin ekibi değil, birçok üniversite bir araya gelip kendi  takımlarını oluşturdu." diye konuştu.
 
Lise grubunda 4 kız sürücü bulunduğuna dikkati çeken Mandal, bu konuda  sayının hala yetersiz olduğunu dile getirdi.
 
Mandal, sayıyı artırmak için çalışmaları hızlandırdıklarını  vurgulayarak, şöyle devam etti: "Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli  bir şekilde 'Biz varız.' diyorlar. Bu yıl biz yarışmayı başlattık liseler için  ama gelecek yıl hem tasarımlarıyla hem ürettikleri teknolojiyle çok daha iddialı  liseli gençleri göreceğimize inanıyorum. Öğrenciler, sadece eğitim süreciyle  değil, üniversitede de bu çalışmayı devam ettirmek istiyorlar. Bu gençlerin ne  kadar önünü açarsak o kadar gidebilecek nitelikte."
 
"Öğrencilere 25 bin lira destek verdik"
 
Mandal, aracın en önemli bileşenlerinden birinin de lastik olduğunun  altını çizerek, görece kaynağı daha çok olan üniversitelerin yurt dışından dahi  bunu temin edebildiğini söyledi.
 
Artık daha eşit şartlarda yarışmayı sağlayabilmek için lise ve  üniversitelerdeki bütün araçların lastik ve kemerlerini kendilerinin temin  ettiğini belirten Mandal, bunların hepsinin yerli üretim olduğunu dile getirdi.
 
Öğrencilere yarışma kapsamında 25 bin lira destek verdiklerini ifade  eden Mandal, öğrencilerden teknolojiyi sadece yarıştıran değil, bunu geliştiren,  tasarlayan ve kendisine sponsor bulabilen çalışmalar beklediklerini anlattı.
 
Konunun 17 yıl önce farkındalık yaratmak ve alternatif enerjide "Biz  de varız" mesajıyla gündeme geldiğini ancak şimdi zorunluluk halini aldığını  belirten Mandal, sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemizin iklim koşullarına, yangınlar, seller ve müsilaj gibi  sorunlara bütünleşik baktığımızda, iklim odaklı süreçlerimizi doğru yürütmemiz  gerektiği bilincindeyiz. Bu sebeple şimdi herkes yeşil mutabakatı, yeşil dönüşümü  konuşuyor. Gençlerimizin, ülkemizin milli teknoloji hamlesini, gelecekte dünya  ile rekabet edebilecek teknolojileri geliştirme noktasında başarı öykülerini  artıracağına inanıyoruz. 2022 sonunda inşallah milli yerli aracımız TOGG, çok  daha gündemde olacak ancak gelecekte bu firmada çalışıp belki de aracın  bileşenlerini üretecek olan bu arkadaşlarımızdır."

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