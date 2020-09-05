TÜBİTAK Başkanı: Ülkemiz yerli araç konusunda, 'Ben artık varım' dedi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi yarış pistinde, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen elektromobil ve hidromobil yarışlarında, öğrencilerin mücadelesi kıyasıya devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ülkemiz artık yerli araç geliştirme konusunda, 'Ben artık varım' dedi. "Buradaki arkadaşlarımız da gelecekte bu konunun girişimcileri, potansiyel istihdamda yer alacak olan gençlerimiz" dedi.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Hidro Mobil Yarışları'nda üniversiteli gençler kendi tasarladıkları araçlarıyla Körfez ilçesinde bulunan yarış pistinde yarıştı. Yarışları izleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, pistte büyük bir heyecan olduğunu söyleyerek, "Bugün 16'ncısını gerçekleştiriyoruz elektrikli araç yarışmalarımızın. Bizim ilk başlangıcımız toplumda bir farkındalık oluşması noktasındaydı. Fosil kaynaklı enerji kaynaklarından daha yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru. Önce güneş ile başlamıştı, şimdiki süreçte elektromobil ve hidromobil olarak devam ediyoruz. Bu yıl yaşanan tüm güçlüklere rağmen, pandemi kapsamında gençlerimiz, bu seferberlik döneminde de 'teknolojiyi kullanmakla değil hem tasarlayıp hem üretme noktasında var olmak istiyoruz' dediler. Ülkemiz için katkı vermek istiyoruz. 48 takımımız buraya geldi. Burada şu an büyük bir heyecan var, son hazırlıkları tamamladılar şu anda testleri geçiyorlar. Testleri geçecek olan takımlar dün ilk etap yarışmaya girdiler, bugün de ikinci etap yarışları olacak ve günün sonunda dereceler belli olacak" dedi.

'BURADA HIZ YARIŞI YOK ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMA NOKTASI VAR'

Yarışlarda enerji verimliliği anlamında en iyileri seçeceklerini belirten Prof. Dr. Mandal, "Tasarım anlamında, yerlilik anlamında, performans, enerji verimliliği anlamında en iyileri seçeceğiz. Biz burada bir hız yarışı yapmıyoruz, bu hep karıştırılıyor. Burada hız yarışı yok, daha fazla enerjiyi verimli kullanma noktası var. Gerçekten bir mühendislik yarışı gerçekleştiriyoruz. Özellikle gözlerinden uyku akıyor ama yine de gece gündüz çalışıyorlar bu yarışmada var olabilmek için. Ben kendilerine ülkemizin, milli teknoloji hamlemizin birer ferdi oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ, İSTİHDAMDA YER ALACAK GENÇLER'

Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:

Ülkemiz artık yerli araç geliştirme konusunda 'Ben artık varım' dedi. Buradaki arkadaşlarımız da gelecekte bu konunun girişimcileri, potansiyel istihdamda yer alacak olan gençlerimiz, arkadaşlarımızdır. Ben hepsini kutluyorum. Gerçekten seferberlik dediğimiz konu bu. Sınırlı imkanlar ve zor koşullar olsa da biz bu sınırlı imkanlar dahilinde yarıştırıyoruz. Mühendislik de bu zaten. Kısıtlı imkanlar dahilinde dahi tasarlama, geliştirme ve üretme konusunda yetkin olmak. O yüzden ben bu arkadaşlarımızı gördüğüm zaman hepsini tebrik ediyorum.