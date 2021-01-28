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TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklaması

28 Ocak 2021 Perşembe - 13:51 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 14:13

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşılarla ilgili "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır" dedi.


Mandal, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu ve yerli aşılarla ilgili ''Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır'' ifadelerini kullandı. 
 

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TÜBİTAK yerli aşı yerli aşı açıklaması
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