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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan genç yeteneğe destek

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 13:59 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 13:59

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Muğla'da ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle gündeme gelen "genç yetenek" Ramazan Kargılı'yı evinde ziyaret ederek destek sözü verdi.


Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre  mesafede bulunan Sazak Mahallesi Kozluca mevkisinde bir vadide elektriği olmayan  evde ailesiyle yaşayan Kargılı, ailesinin sıkıntılarına çözüm üretebilmek  amacıyla kendi imkanlarıyla biber doğrama makinesi, yoğurt dövme makinesi  (yayık), matkap, yoğurt kovasından elektrik süpürgesi gibi birçok mekanik cihaz  geliştirdi.
 
TÜBİTAK Başkanı Mandal da evinde ziyaret ettiği Kargılı'nın ürettiği  mekanik aletleri yakından inceledi. Kargılı ile mayıs ayında sanal konferans  gerçekleştirdiklerini ve kendisini ziyaret etmeye söz verdiklerini anımsatan  Mandal, şunları kaydetti:
"Buraya sözümüzü tutmaya, sevgili Ramazan'ı ziyaret etmeye geldik.  Ramazan, içinde bulunduğu imkanlara bakmadan, üretmeye ve geliştirmeye kendisini  adamış pırıl pırıl bir gencimiz. Gördüğünüz bu ortamda ailesinin ihtiyaçlarına  yönelik geliştirdiği birçok elektriksel ve elektronik cihazla ailesinin hayatını  kolaylaştırırken Milli Teknoloji Hamlesi’ne de organik bir katkı sunuyor. Yani  teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten ve geliştiren..."
 
Mandal, Kargılı'nın bütün üretimlerini milli bir hedefle de  gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde  70’e çıkardığımız, küresel salgın süresince sağlık alanındaki başarılarla ülke  olarak göz doldurduğumuz, Milli Teknoloji Hamlesi’ni konuşmakla kalmayıp, üretimi  ve gelişimi her gün biraz daha fazla hissettiğimiz, ülkemizin her bir köşesinden  teknoloji ve bilimsel çalışma haberlerinin geldiği bir sürece, Ramazan gibi  gençlerimizin kendilerini bilinçli bir şekilde adayarak sundukları katkı çok  önemli, çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.
 
TÜBİTAK’ın Kargılı’nın çalışmalarına destek olacağını belirten Mandal,  "TÜBİTAK olarak bize düşen de bu katkıya destek olmak, değerli olana kıymet  vermek. Bu sebeple, Ramazan’ın çalışmalarına destek olacak, üretimlerini bir adım  daha profesyonelleştirecek teçhizatlara sahip olabilmesi için kendisine gerekli  desteği sağlayacağımızı bildirmiştik. Bugün bunu da gerçekleştiriyoruz. Bundan  sonraki süreçte üretimlerini daha profesyonel bir aşamaya taşıması umudumuz. Biz  kendisine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Mandal, Kargılı'yı gelecek seneki Teknofest'e davet ettiklerini ifade  ederek, kendisini TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde ağırlayacaklarını ve Kargılı'nın  üniversite eğitimi sırasında stajlarını TÜBİTAK'ta yapabileceğini kaydetti.
 
Gençlere olan inancını vurgulayan Mandal, "Hep söylediğimiz gibi biz  gençlerimize inanıyoruz, bu ülkenin gençlerine fırsat verildiğinde neleri  başarabildiklerini görüyoruz. Amacımız, bilim ve teknoloji adına ortada bir  kıvılcım varsa onu tutuşturmak. Birlikte üretmek, birlikte başarmak."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Türkiye yüzde 100 yerli ve milli teknolojiye ulaşacak"
Ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle adından söz  ettiren Kargılı da birlik ve destek olunduğunda her işin üstesinden  gelinebildiğini belirterek, "İnşallah 2025-2030'lu yıllarda yüzde 100 yerli ve  milli teknolojiye ulaşacağız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah dışa  bağımlılığımızı keseceğiz. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet, daha  güçlü yeni bir döneme uyanacağız." ifadelerini kullandı.
 
TÜBİTAK Başkanı Mandal’a ziyareti sırasında eşlik eden Muğla İl Milli  Eğitim Müdürü Pervin Töre de eğitim camiası olarak özlem duyulan öğrenci profili  çizen Kargılı'yı ortaöğretimden uğurlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.
 
Ziyarette Kargılı'ya, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.  Mandal'a ziyaretinde, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı  Kamil Ceylan da eşlik etti.
 

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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu genç yetenek
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