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TÜBİTAK araştırmacı öğrenci alıyor! İşte başvuru şartları

10 Kasım 2020 Salı - 14:38 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 14:38

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Enstitüsü 14 kısmi süreli aday araştırmacı alıyor. Peki, TÜBİTAK araştırmacı alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK kısmi süreli aday araştırmacı ilanı...


TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsü'ne kısmi süreli aday araştırmacılar alınacak. Peki, TÜBİTAK araştırmacı alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK kısmi süreli aday araştırmacı ilanı...
 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Enstitüsü kısmi süreli aday araştırmacı istihdam edilecek. İlanda, nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmek, öğrencilerin henüz öğrenimlerine devam ederken meslekleriyle ilgili uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama için başvuru şartları yayınlandı.
 
TÜBİTAK ARAŞTIRMACI ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
Uydu ve uzay projeleri kapsamında, mekanik tasarım ve yapısal analiz faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere alınacak adayların, Kısmi Süreli Aday Araştırmacı pozisyonuna başvurabilmek için;  Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinde 4. sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekiyor. Alınacak araştırmacılar, uydu ve uzay projeleri kapsamında, mekanik tasarım ve yapısal analiz faaliyetlerinde görevlendirilecek. Adayların, CAD yazılımları (tercihen Solidworks) ile tasarım yapma ve teknik resim hazırlama ve/veya sonlu elemanlar analiz yazılımları (tercihen Ansys veya MSC Patran/Nastran) ile analiz yapma konularında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. 
 
Uydu Projeleri kapsamında, Görüntü işleme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere, alınacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde 4. sınıfta öğrenim görüyor olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların Görüntü İşleme, Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Bilgisayarlı
Görme (Computer Vision) QT, MS Visual Studio, OpenCV, konularında bilgi sahibi olmaları, MATLAB veya Python ile algoritma geliştirmiş ve C++ ile yazılım
geliştirmiş olmaları aranan şartlar arasında yer alıyor. 
 

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