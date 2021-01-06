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TÜBİTAK araştırmacı alacak

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 13:53 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 13:53

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kuruma 23 araştırmacı alınacağı bildirildi.


TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere 23 araştırmacı alınacak.
 
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı UEKAE bünyesinde 23 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
 
Adayların, 27 Ocak'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
 
Başvuru için istenilen koşul ve süreçlere TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek. İş başvuruları "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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