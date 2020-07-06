TÜBİTAK AR-GE personeli, dağıtıcı ve memur alıyor! İşte TÜBİTAK İŞKUR ilanları...

TÜBİTAK AR-GE personeli, dağıtıcı ve memur alıyor. Peki, TÜBİTAK'a iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel ve memur alımı başvuru şartları!
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.
TÜBİTAK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.
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Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.