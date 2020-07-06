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TÜBİTAK AR-GE personeli, dağıtıcı ve memur alıyor! İşte TÜBİTAK İŞKUR ilanları...

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 16:50

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında 11 personel alınacak. Peki, TÜBİTAK'a iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel ve memur alımı başvuru şartları!


TÜBİTAK AR-GE personeli, dağıtıcı ve memur alıyor. Peki,  TÜBİTAK'a iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel ve memur alımı başvuru şartları! 
  
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun  (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye  Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü  (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri  Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.
 
TÜBİTAK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun  (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.
 
İŞKUR TÜBİTAK İLANLARI İÇİN TIKLAYIN 
 
Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
 
TÜBİRAK KARİYER İŞ BAŞVURU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

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