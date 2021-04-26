TÜBİTAK 98 personel alacak! İşte TÜBİTAK iş başvurusu sistemi!

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, TÜBİTAK BİLGEM'e uzman, uzman yardımcısı, AR-GE personeli (araştırmacı) alınacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuru şartları ve TÜBİTAK iş başvurusu ekranı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuru şartları ve TÜBİTAK iş başvurusu ekranı!

Kurumun Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.