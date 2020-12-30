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TÜBİTAK 90 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

30 Aralık 2020 Çarşamba - 10:08 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 10:08

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 90 kısmi süreli proje personeli istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...


TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı ilanına göre, Bilişim ve Bilgi  Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev  yapmak üzere  Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje  personeli (aday araştırmacı) alınacak.
 
 
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere  kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından  ulaşılabilecek.
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar  gerçekleştirilebilecek.
 

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