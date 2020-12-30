TÜBİTAK 90 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 90 kısmi süreli proje personeli istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları...

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara 'da 55, Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.