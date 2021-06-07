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TÜBİTAK 71 personel alacak! İşte başvuru şartları!

07 Haziran 2021 Pazartesi - 9:33 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 9:33

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 71 personel istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK başvuru şartları ne? TÜBİTAK uzman yardımcısı, araştırmacı ve Ar-Ge personeli alımı detayları...


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) personel alıyor. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'a 9  uzman-uzman yardımcısı, 41 aday araştırmacı ve 21 Ar-Ge personeli alımı  yapılacak.
 
 
Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet  sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  ile Türkiye İş Kurumunun internet sitelerinden öğrenilebilecek.
 
Başvuruların 28 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.
 
 
 
 

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