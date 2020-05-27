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TÜBİTAK 60 personel alacak! TÜBİTAK'a başvurular nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi...

27 Mayıs 2020 Çarşamba - 15:43 | Son Güncelleme : 27 05 2020 - 15:53

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 60 personel alacak. İŞKUR aracılığı ile alınacak personel için başvuru şartları açıklandı. Peki, TÜBİTAK'a başvurular nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ve ilanın detayları...


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma  Merkezine (BİLGEM) bağlı  İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde (İLTAREN)  görev yapmak üzere 60 kişi istihdam edecek. TÜBİTAK'a başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ve başvuru şartları...
 
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek  1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde  Ankara'da görev yapacak.
 
TÜBİTAK'A NASIL BAŞVURU YAPILIR? 
 
Başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.
 
Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın  yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun  internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

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