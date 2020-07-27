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TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:35 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 12:35

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fizik Olimpiyat Takımı, 4'üncü Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya ve 1 mansiyon kazandı.


TÜBİTAK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Fizik  Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yapılamaması  nedeniyle bu yıl 4'üncüsü yapılan Avrupa Fizik Olimpiyatları sadece Avrupa'dan  değil tüm dünya ülkelerinin başvurusuna açıldı ve 57 ülkeden 250 öğrencinin  katılımı sağlandı.
 
TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli  takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, 18 Temmuz'da çevrimiçi olarak  gerçekleşen olimpiyatlarda 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 1 mansiyon elde etti.
 
Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden takımdan Yunus  Emre Parmaksız ve Bayram Alp Şahin altın madalya, Öykü Sıla Güner ve Mert Ünsal  ise gümüş madalya kazanırken, Yaman Bora Otuzbir de mansiyonun sahibi oldu.
 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuya ilişkin yaptığı  açıklamada, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden milli takım  öğrencileriyle Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE)  tesislerindeki hazırlık kampında bir araya geldiğini ifade ederek, "Geçen yıl  Letonya'dadüzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın, 2 gümüş madalya  kazanarak en çok altın madalya alan ülke olarak yarışmaya damgasını vuran  Türkiye, bu yıl daha da başarılı olduğunu herkese gösterdi." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları ödül
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