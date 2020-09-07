07 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.00 EURO 8,8260 0.18
USD 7,4580 0.33 ALTIN 462,750 0.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

TÜBİTAK 35 personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı şartları ve başvuru tarihi…

07 Eylül 2020 Pazartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 9:36

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirilmek üzere 35 personel alımı yapacak. İşte TÜBİTAK personel alımı şartları…


TÜBİTAK 35 personel alımı yapacağını duyurdu. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak 35 kişi  Ankara'da kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) olarak istihdam  edilecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet  sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.              

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Alımlar için son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

ETİKETLER

TÜBİTAK TÜBİTAK personel alımı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.