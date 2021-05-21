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TÜBİTAK 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 17:49 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 17:49

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) 30 lisans öğrencisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.


Rektörlüğün yazılı açıklamasında, TÜBİTAK'ın destekleme programıyla,  lisans öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesinin  amaçlandığı belirtildi.
 
KTÜ'de öğrenim gören 45 lisans öğrencisinin hazırladıkları projelerle  programa başvurduğu bildirilen açıklamada, tarih, tıp, sosyoloji, İngiliz dili ve  edebiyatı, eczacılık, metalurji ve malzeme, elektrik-elektronik ile yazılım  mühendislikleri alanlarındaki 30 öğrencinin projesinin desteklenmeye hak  kazandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, programla öğrencilere, 12 aylık süreyle projelerin  gerektirdiği makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat ve hizmet alımı gibi  giderler için 4 bin lira hibe desteği sağlandığı belirtildi.
 

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TÜBİTAK öğrenci destek
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