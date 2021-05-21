TÜBİTAK 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı

Rektörlüğün yazılı açıklamasında, TÜBİTAK'ın destekleme programıyla, lisans öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

KTÜ'de öğrenim gören 45 lisans öğrencisinin hazırladıkları projelerle programa başvurduğu bildirilen açıklamada, tarih, tıp, sosyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, eczacılık, metalurji ve malzeme, elektrik-elektronik ile yazılım mühendislikleri alanlarındaki 30 öğrencinin projesinin desteklenmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, programla öğrencilere, 12 aylık süreyle projelerin gerektirdiği makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat ve hizmet alımı gibi giderler için 4 bin lira hibe desteği sağlandığı belirtildi.