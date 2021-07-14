TÜBİTAK 26 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı şartları!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 26 personel istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı şartları!

