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TÜBİTAK 26 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı şartları!

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:06 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 15:06

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 26 personel istihdam edecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı şartları!


TÜBİTAK personel alıyor. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK'ın personel alımı ilanına göre, TÜSSİDE'ye 3  uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.
 
 
İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL, KOCAELİ'DE GÖREV YAPACAK.
 
Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında  (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş  Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Müracaatların 4 Ağustos'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi  (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.
 
 

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