TÜBİTAK 26 personel alacak! İşte TÜBİTAK personel alımı şartları!

TÜBİTAK personel alıyor. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK'ın personel alımı ilanına göre, TÜSSİDE'ye 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.
İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL, KOCAELİ'DE GÖREV YAPACAK.
Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Müracaatların 4 Ağustos'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.