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TÜBİTAK 23 AR-GE personeli alıyor! İşte başvuru şartları!

06 Ocak 2021 Çarşamba - 9:34 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 9:35

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİLGEM'e bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'ne 23 AR-GE personeli alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK kariyer başvurusu!


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacak. 
 
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
TÜBİTAK personel alımı için adaylar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. 
 
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor. 
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
AR-GE Personeli (Araştırmacı) (10 KİŞİ)
 
Başvuru yapacak adayların; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi  sonunda bitirebilecek durumda olmaları gerekiyor. 
 
AR-GE Personeli (Araştırmacı) (10 KİŞİ)
 
Başvuru yapacak adayların; lisans bölümlerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmaları gerekiyor. 
 
AR-GE Personeli (Araştırmacı) (3 KİŞİ)
 
Başvuruda bulunacak adayların, lisans bölümlerinin, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, ElektrikElektronik  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmaları gerekiyor.  
 
 
 

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