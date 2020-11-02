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TÜBİTAK 18 personel alıyor! Ar-Ge personeli, teknisyen ve memur alınacak!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 14:13

TÜBİTAK'ın çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 18 personel alımı yapılacak. TÜBİTAK personel alımı ilanı ve başvuru şartları Resmi Gazete'te yayımlandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ne? TÜBİTAK büro memuru alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK AR-GE ve teknisyen alım ilanı detayları...


TÜBİTAK 18 personel alacak. TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 11 Ar-Ge  personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 
 
 
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii  Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge  personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek. 
 
Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a  kadar başvuru yapılabilecek.
 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere  de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
İlanlara başvuruda bulunmak için "www.sage.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekiyor.  İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecek. Başvuruların en geç 23/11/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra TÜBİTAK tarafından duyurulacak. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecek. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabilecekler. Bir aday en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecek. 
 
 
 
 

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