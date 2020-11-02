TÜBİTAK 18 personel alıyor! Ar-Ge personeli, teknisyen ve memur alınacak!

Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlanlara başvuruda bulunmak için "www.sage.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekiyor. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecek. Başvuruların en geç 23/11/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra TÜBİTAK tarafından duyurulacak. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecek. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabilecekler. Bir aday en fazla 2 (iki) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecek.