TÜBİTAK 11 personel alımı yapacak! TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK 11 personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK tarafından yapılan duyuruda personel alımı için gerekli olan başvuru şartları ve detaylar da aktarıldı. Başvurular TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi (www.tubitak.gov.tr) dışında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da yapılabilecek. TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir? TÜBİTAK hangi kadro için personel alaca, başvuru nasıl yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak. Adaylar, başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek. Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.

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