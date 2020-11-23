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TÜBİTAK 105 personel alacak! Başvurular nasıl yapılır?

23 Kasım 2020 Pazartesi - 9:20 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 9:21

TÜBİTAK, İŞKUR aracılığıyla 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alacak. Başvurular 14 Aralık'ta sona erecek. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı...


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma  Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 105 personel  istihdam edilecek. 
 
 
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE  bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105  personel işe alınacak.
 
Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.
 
Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı  sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR)  internet sayfalarından da öğrenilebilecek.
 
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet  adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.
 
 
İŞTE TÜBİTAK PERSONEL ALIMI İLANI 
 

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