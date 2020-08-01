Malatya'da, Yaşar Pekşen isimli vatandaş, kestiği kurbanlık hayvanın iç organlarından şüphelenince Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı" diyen Pekşen, hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildiğini öğrendi. Peki, Tüberküloz hastalığı nedir? Hayvanlarda tüberküloz (verem) hastalığı nedir? Hayvanlardan insanlara bulaşır mı? Tüberküloz hastalığı nasıl bulaşır? Tüberküloz hastalığı belirtileri…

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yaşar Pekşen, hayvanda "tüberküloz" hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu. Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu anlattı. Tüberküloz hastalığı nedir? Hayvanlarda tüberküloz (verem) hastalığı nedir? Hayvanlardan insanlara bulaşır mı, tüberküloz hastalığı nasıl bulaşır? Tüberküloz hastalığı belirtileri…

Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı. Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik şeyler çıktı" diye konuştu.

TÜBERKÜLOZ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, yılda 9 milyon kişinin tüberküloz hastalığına yakalandığını ve bunun dışında 3 milyon kadarının da sağlık sistemlerindeki yetersizliklerden dolayı belirlenemediğini açıklamıştır.

Tüberküloz 15-44 yaş arası kadınlar için ilk 3 ölüm nedeninden biridir. Tüberküloz öksürük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı vb. belirtilerle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz hava kaynaklı bir patojendir, yani tüberküloza neden olan bakteriler kişiden kişiye hava yoluyla yayılabilir.

TÜBERKÜLOZUN BELİRTİLERİ

Hastalığın başlangıcından itibaren gözlenen verem belirtileri şöyle sıralanabilir:

– 15 günden uzun süren öksürük şikayeti,

– Yüksek ateş, gece terlemesi,

– Şiddetli göğüs ağrısı,

– İştahsızlık, hızlı kilo kaybı,

– Halsizlik, yorgunluk,

– İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi.

TÜBERKÜLOZ TANISI NASIL KONUR?

Hastalığın şikayetleri ile birlikte tüberküloza işaret eden akciğer grafiği, verem hastalığını akla getirir ancak kesin tanı için balgam kültürü alınmalı ve Mycobacterium tuberculosis bakterisinin varlığı incelenmelidir. Hastadan alınan balgam örneği laboratuvar ortamında incelenir ve bakterinin mikroskobik yöntemle görülmesi ile kesin tanı konulabilir.

TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ

Tüberküloz tedavisi için geliştirilmiş olan ilaçlar, hastalığın başlangıç evresinde yüksek oranda iyileştirici etki göstererek kişinin sağlığına hızlı şekilde kavuşmasını sağlar. En etkili tedavi uygulamasını sunan dört farklı ilaç çeşidi bulunur. Bu ilaç uygulamaları ile hastaların neredeyse tamamı son derece başarılı bir şekilde tedavi edilir. İlaç tedavisi için belirlenen süre en az altı ay olmakla birlikte hastalığın şiddetine, toplumda görülme sıklığına, kişinin yaşına ve diğer hastalık öykülerine göre tedavi süresi değişik gösterebilir.

Hastalığın doğası gereği hastalık boyunca kilo kaybetmiş hastaların ilaç tedavisine başlandıktan kısa bir süre sonra iştahı açılır ve kaybettiği kiloları geri alır. Bu dönemde hastayı gereğinden fazla beslemek olumsuz etkiler yaratabilir. Tüberküloz, hastanın tedavisinin ardından daha sonraki hayatı için herhangi bir kısıtlanmaya yol açmaz.

TÜBERKÜLOZ HAYVANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Tüberküloz insan ve hayvanların çeşitli organlarında yerleşerek tipik bozukluklar yapan ve genellikle kronik seyreden bir hastalıktır. Hayvanlarda tüberküloz etkenleri vücuda genellikle solunum ue sindirim yoluyla girerek hastalık meydana getirir.

Hayuanların barınaklarda çok sıkışık bulunmaları, hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ue beslenme koşulları, temiz haua ue egzersiz yetersizliği, dışarıdan sürüye kontrolsüz hayuan girişi, enfekte hayuanların sütleriyle buzağıların beslenmesi hastalığın bulaşmasını ue yayılmasını kolaylaştırır. İnsanlara bulaşma genelde enfekte et ue sütün tüketilmesiyle gerçekleşir.