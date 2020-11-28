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Tuba Ünsal ve Cemal Hünal evli çift rolünde
Tuba Ünsal ve Cemal Hünal evli çift rolünde
28 Kasım 2020 Cumartesi - 9:09
| Son Güncelleme : 28 11 2020 - 9:09
Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, ‘Sadece Bir Gece’ filminde evli bir çifti canlandıracak.
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Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, ‘Sadece Bir Gece’ filminde evli bir çifti canlandıracak.
Empatinin ve birbirimizi anlamanın önemine vurgu yapan proje, 2021 yılında sinemaseverlerle buluşacak. Yapımın, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
ETİKETLER
Tuba Ünsal
Cemal Hünal
Sadece Bir Gece
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