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Tuba Ünsal ve Cemal Hünal evli çift rolünde

28 Kasım 2020 Cumartesi - 9:09 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 9:09

Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, ‘Sadece Bir Gece’ filminde evli bir çifti canlandıracak.


Tuba Ünsal ve Cemal Hünal, ‘Sadece Bir Gece’ filminde evli bir çifti canlandıracak.
 
Empatinin ve birbirimizi anlamanın önemine vurgu yapan proje, 2021 yılında sinemaseverlerle buluşacak. Yapımın, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.
 

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Tuba Ünsal Cemal Hünal Sadece Bir Gece
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