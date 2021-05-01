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Tuba Ünsal'dan kötü haber! Hastalığını ilk kez açıkladı
Tuba Ünsal, 17 gün sürecek tam kapanmadan önce Nişantaşı'ndaki kitapçının altını üstünü getirdi. Kendisi ve çocukları için 26 tane kitap alan Ünsal, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Geçtiğimiz hafta Avusturya’daki bir kliniğe gidecekken uçağı kaçıran oyuncu, konuyla ilgili sorulara yanıt verirken, hastalığından da ilk kez bahsetti.
Önceki gün kızı Sare ile Nişantaşı'nda bir kitapçıdan çıkarken görüntülenen Tuba Ünsal, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyledi.