29 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.372 -0.12 EURO 10,4040 0.33
USD 8,7380 0.63 ALTIN 494,800 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tuba Özerk - Gökmen Tanaçar çifti nikah masasına oturdu

29 Haziran 2021 Salı - 22:49 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 22:49

Ünlü popçu Tuba Özerk, 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Gökmen Tanaçar ile evlendi.


Sevgilisi ile yaklaşık 1 yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuba Özerk geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Gökmen Tanaçar ile adeta ön balayına çıkan Tuba Özerk, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" ifadelerini kullanmıştı.
 
Özerk, ile tanışmalarının eskiye dayandığını söyleyen Gökmen Tanaçar da , bir gece cesaretimi topladım mesaj attım. Sevgili olduk ve evleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
 
Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Tuba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar nikah masasına oturdu ve dünya evine girdi. (TV100)

ETİKETLER

Tuba Özerk Tuba Özerk evlendi Tuba Özerk eşi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.