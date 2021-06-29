Tuba Özerk - Gökmen Tanaçar çifti nikah masasına oturdu

Ünlü popçu Tuba Özerk, 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Gökmen Tanaçar ile evlendi.

Sevgilisi ile yaklaşık 1 yıldır Alaçatı'da ikamet eden Tuba Özerk geçtiğimiz günlerde objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Gökmen Tanaçar ile adeta ön balayına çıkan Tuba Özerk, "İnşallah bir kız çocuğumuz olur" ifadelerini kullanmıştı.

Özerk, ile tanışmalarının eskiye dayandığını söyleyen Gökmen Tanaçar da , bir gece cesaretimi topladım mesaj attım. Sevgili olduk ve evleniyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Tuba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar nikah masasına oturdu ve dünya evine girdi. (TV100)