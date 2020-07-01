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TÜBA, Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:44 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 13:44

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği" başlıklı kitabını yayımladı.


TÜBA'dan yapılan açıklamada, Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker,  Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi (AYBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut'un editörlüğünde, salgının insan  hayatına ilişkin etkisinin araştırıldığı yayının, kapsamının genişliği ve yer  verilen detaylar, öngörüler, analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıdığı  belirtildi.
 
Açıklamada, kitapta, sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden  siyaset bilimine, ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, yapay  zeka çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre ve tarımdan uzay ve kutup  çalışmalarına kadar geniş yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer  aldığı kaydedildi.
 
Açıklamada kitabın içeriği hakkında bilgi veren Şeker, "İlk bölümde  salgınların tarihteki rolüne değinilirken sağlık sistemleri, eğitim, Ar-Ge  çalışmaları ve akademik yayınlar çerçevesinde yaşanması beklenen dönüşümler  hakkında öngörülerde bulunuldu. İkinci bölümde ise dünya uluslararası politiği,  devletler ve küresel sistemdeki gelişmeler bağlamında ele alındı." ifadelerini  kullandı.
 
Üçüncü bölümde tüm dünyadaki ekonomi, ticaret, turizm, lojistik,  alanındaki değişimler ile istihdam şekilleri ve işletmelerdeki dönüşüme  odaklanılarak Türkiye merkezli analizlere de yer verildiğine dikkati çeken Şeker,   “Dördüncü bölümde ise küresel salgın sonrasındaki yeni normalin felsefi,  psikolojik, sosyolojik, dini boyutuna değinilmiş ayrıca teo-politik  değerlendirmeler yapıldı. Beşinci ve son bölümde ise küresel salgın sonrasında  çevre, bilişim teknolojileri, gıda güvenliği, tarım, enerji, uzay çalışmaları,  kutup çalışmaları gibi çeşitli bilim disiplinleri açısından yaşanan ve yaşanacak  gelişmelere dikkat çekilirken medya, spor ve eğlence sektörünün geleceği masaya  yatırıldı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Şeker, geçmiş salgın dönemlerinin sağlıklı analizi yapılarak günümüz  ile farklılıkları ve etki alanları değerlendirildiğinde küresel salgının  oluşturduğu toplumsal değişimin yansımalarının iyi okunması gerektiğini  vurgulayarak, "Tarihsel değerlendirmeye bağlı olarak post-pandemik dönem  stratejilerinin belirlenmesi, normalleşme sürecinin sevk ve idaresinin daha  sağlıklı gerçekleştirilmesini mümkün kılacak." ifadelerine yer verdi.
 

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