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TÜBA'dan "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 14:19 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 14:19

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili üstün nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını, araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmayı amaçlayan "TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne son başvuru tarihini 13 Kasım olarak belirledi.


TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBA Akademi Konseyince 2020  için, Kovid-19'la ilgili ulusal düzeyde hastalıkla mücadele ile teşhisten  tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılara,  sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği bir  ödül programı oluşturulması kararlaştırıldı.
 
Bu kapsamda TÜBA, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla  ilgili üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını,  araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere programladığı  “TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü” için son başvuru tarihi 13  Kasım olarak belirledi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Muzaffer Şeker  de ödüle, Türkiye’de Kovid-19'la ilgili ilaç veya aşı geliştirme çalışmaları  yürütenler ile konuyla ilgili temel bilim araştırmalarına dahil olanlar veya  hastalığın teşhis, tedavi süreçlerinde aktif olarak görev alan bilim insanlarının  bireysel olarak başvurabileceğini, kurumlar tarafından da aday  gösterilebileceğini kaydetti.
 
Şeker, salgınla mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler  düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"İnsanlığı tek bir paydada birleştirebilen bir nevi küresel bir  savaşın yürütüldüğü bu dönemde elimizdeki tek silah bilim. Ön saflarda gösterilen  bu insanüstü çabaların büyük veya küçük fark etmeksizin her biri takdir edilmeye  değer. Aday projelerin ağırlıklı olarak Türkiye’deki merkezlerde çalışılmış,  yürütülmüş olması ve bilimsel etik izninin olması bizim için ayrıca önem arz  ediyor."
 
Şeker, başvuru koşullarıyla ilgili bilgilere Akademi’nin internet  sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.
 

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