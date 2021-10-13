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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aynı karede!

13 Ekim 2021 Çarşamba - 9:12 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 9:12

Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz arasındaki aşk söylentileri devam ederken, ikili yeni pozlarla Instagram’da boy gösterdi. Netflix’te yayınlanacak olan Another Self dizisinde birlikte rol alan ikili, hakkında çıkan aşk iddialarını reddetti.


Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı 'Another Self' dizisinin çekimleri devam ediyor. Netflix'te yayınlanacak projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un samimi karesi dikkat çekti.
 
"ASLINDA VE GERÇEKTE OLAN"
 
Çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza Alptekin, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı.
 
 
Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde katıldığı Athena konserinde, "Arkadaşız. Adım herkesle yazılıyor" diyerek, Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.
 

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