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Tuba Büyüküstün'den Murat Boz açıklaması

11 Ekim 2021 Pazartesi - 15:46 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 15:46

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Netflix'in Murat Boz ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından ilk kez konuştu.


Tuba Büyüküstün, önceki akşam Harbiye'de sahne alan Athena konserinde görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Büyüküstün, "Konsere gelmek çok ani bir karar oldu. Athena konseri olunca duramadım ve buradayım." dedi.
 
"ADIM HERKESLE ANILIYOR"
 
Ünlü oyuncu, "Murat Boz ile sürekli adınız anılıyor. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi. Büyüküstün, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar bir çok şey yazılıyor." diyerek aşk haberlerini yalanladı.
 
BOĞAZ'DA YEMEK
 
Öte yandan ikilinin geçtiğimiz temmuz ayında da Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı. İkili Ağustos ayında da rol arkadaşlarıyla Alaçatı'da bir mekanda buluşmuştu. Büyüküstün ve Boz'un yan yana verdiği poz hayranlarını heyecanlandırmıştı.
 
Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen aşk yaşamıştı. Yaklaşık 3 yıl birlikte olan ikili, 2020'nin mayıs ayında ilişkilerini noktalamıştı.
 

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