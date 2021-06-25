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Tuba Büyüküstün'den 'aşk' açıklaması

Tuba Büyüküstün'den 'aşk' açıklaması Tuba Büyüküstün, Hello! dergisinin 17’nci yılına özel hazırlanan sayı için objektif karşısına geçti.
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