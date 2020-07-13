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TÜBA, bilişim teknolojilerinin topluma etkisini inceledi

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:09 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 17:09

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği” adlı kitabı yayımladı.


TÜBA'da yapılan açıklamaya göre kitap, TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve  İletişim Çalışma Grubu öncülüğünde Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen  "Bilişim Teknolojisi ve İletişim: İnternet ve Toplumsal Etkileri" başlıklı  çalıştayın ardından hazırlandı.
 
Çok sayıda bilim insanı ve alanında uzman isimlerin kaleme aldığı  tespit, öngörü ve analizlerden oluşan, "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey  ve Toplum Güvenliği" adlı kitap, TÜBA tarafından yayımladı.
 
Kitapta sosyal medya düzenlemelerine yönelik öneriler de var
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer  Şeker, kitapta bilişim teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün bilim insanları  tarafından kapsamlı ve multidisipliner bakış açısıyla ele alındığını ifade etti.
  
Şeker, söz konusu yayına Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Necdet Ünüvar,  Prof. Dr. Ercan Öztemel, Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Hüseyin Şeker, Prof.  Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ali Saydam gibi pek çok bilim  insanının katkı sağladığını aktardı.
 
Kitabın karar alıcılar için de yol gösterici bir nitelikte olacağını  belirten Şeker, kitapta özellikle son dönemde dezenformatif içeriklerin  kontrolsüz bir şekilde arttığı ve olumsuz algılar üreterek toplumsal huzura zarar  veren sosyal medyayla ilgili vergi ve kanun düzenlemelerine yönelik önerilerin de  yer aldığı bildirdi.
 
İnternetle ilgili belli konulara değinen çalışmaların Türkiye için  hala yeterli seviyede olmadığının altını çizen Şeker, şunları kaydetti:
"Bu dönüşüm sürecinde ortaya çıkan problemler herkes tarafından az çok  tecrübe edildi ve bu farkındalık sonucunda alınması gereken önlemler, bireyin ve  karar alıcıların gündemine önemli bir başlık olarak yerleşti. İnternet  kullanımının yaş fark etmeksizin hızla yaygınlaşmasıyla yeni güvenlik tanımları  oluştu. Mahremiyet ve birey güvenliği konularında yeni düzenlemelere ve önlemlere  ihtiyaç var."
 
Şeker, 21 bilim insanından 19 çalışmanın yer aldığı kitapta ayrıca  TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan  "Teknoloji Bağımlılığı Araştırması Raporu"na da yer verildiğini ifade etti.
 

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