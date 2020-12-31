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Tuan Tunalı, Rus sevgilisinin ailesiyle tanıştı! 'Korkarak gittim'

Tuan Tunalı, Rus sevgilisinin ailesiyle tanıştı! 'Korkarak gittim' Önceki gün Tuan Tunalı ile Rus sevgilisi Yana Mazanova, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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