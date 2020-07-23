TTK Başkanlığı'na Prof. Dr. Birol Çetin atandı

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Ahmet Yaramış'ın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Birol Çetin atandı. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre; TTK Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin' in atanması uygun görüldü. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri üzerine tepkilerin odağı olan Ahmet Yaramış, dün görevinden istifa etmişti.
Ahmet Yaramış
BİROL ÇETİN KİMDİR?
Ekonomi tarihçisi. 1965, Sivas doğumlu. İlkokulu Sivas’ta, liseyi Tekirdağ’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans (1986),İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisans (1992) çalışmasını tamamladı. Aynı bilim dalında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900” adlı doktora tezi ile doktor unvanını (1997) aldı. Kurucu üyeliğini yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İktisat ve Enformatik bölümlerinin başkanlığını yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut Sanayi 1700-1900 (2001) adlı bir araştırma kitabı vardır.