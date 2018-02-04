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TSK'yı Afrin'de bekleyen tehlike! YPG hazırlanıyor

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 16:35 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 16:50

PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezinin çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.Terör örgütü halkın bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek kentte muhtemel bir çatışmada sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor


Afrin'i işgal eden terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahları  Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı  Harekatı'na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları  örüyor. 
 
AA muhabirlerinin güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere  göre, TSK ve ÖSO'nun yürüttüğü harekat nedeniyle birçok bölgeden geri çekilmek  zorunda kalan terör örgütü PYD/PKK, sivillerin yoğun yaşadığı Afrin kent merkezi  civarında savunma amaçlı hazırlıklar yürütüyor.
 
Terör örgütü Afrin'in dış mahallelerinde ve ana girişlerinde hendekler  kazıp duvarlar örüyor.
 
Sivillerin kentten ayrılmasına izin vermeyen terör örgütü PYD/PKK,  hendek, duvar ve mevzilerle, muhtemel bir şehir çatışmasında sivilleri canlı  kalkan olarak kullanmaya hazırlanıyor.
 
Bunun yanı sıra kendilerini halkın arasına saklamaya çalışan terör  örgütü, harekata karşı propagandasını sivil ölümleri üzerine kurmayı planlıyor.
 
  
 

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