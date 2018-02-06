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TSK yeniden vurmaya başladı!

06 Şubat 2018 Salı - 15:42 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 15:42

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor


Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri  tank ve toplarla ateş altına alındı. 
 
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit  edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş  altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.
 
Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki  köylerinden de görülebiliyor.
 
Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.
 
 Bölgeye askeri araç gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.
 

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